Camaiore premia il presidente FIGC Gabriele Gravina

Mercoledì 16 settembre il Presidente FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina sarà presente presso la Sala Consiliare del Comune di Camaiore per ricevere il Premio "Città di Camaiore Versilia Football Planet" in ricordo di Romeo Chicchi, ex calciatore del Lido e del Camaiore fino alla Serie D, tragicamente scomparso in un incidente stradale nel 2014, di cui sarà presente la moglie.

Il Premio, quest'anno alla prima edizione, sarà consegnato dal Sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto, insieme all'ideatore del progetto Versilia Football Planet Marco Calamari, che per l'occasione ha coordinato la presenza alla stessa cerimonia del Presidente FCI - Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, il quale verrà omaggiato dal Comune di Camaiore con un riconoscimento per l'importanza che il ciclismo internazionale ha da sempre nel comune versiliese e per la professionalità e disponibilità dimostrata dal Presidente in ogni occasione.

La scelta, da parte di Marco Calamari, di assegnare il Premio "Città di Camaiore Versilia Football Planet" al Presidente FIGC Gabriele Gravina è dovuta alla spiccata sensibilità dimostrata in un momento storico così difficile a causa dell'emergenza sanitaria, e all'aver dimostrato grandi capacità organizzative nella sfida della ripartenza del calcio nazionale, così importante per il valore sociale che ciò rappresenta. Inoltre, per la professionalità e la competenza che da sempre lo contraddistinguono nel perseguire obiettivi legati al valore aggregativo ed educativo del calcio mettendo in luce il messaggio del Versilia Football Planet “Il Calcio è un Gioco”.

Sarà presente in sala anche l'artista di Pietrasanta che ha realizzato il premio, Matteo Castagnini, scultore molto famoso sul territorio grazie alle sue opere realizzate presso la Fonderia Artistica Mariani, rinomata a livello internazionale.

Prima della consegna del Premio, verrà fatto un dibattito sul tema “Come gestire il calcio al tempo del covid” dove il Presidente Gravina verrà intervistato da un giornalista presente, con interventi da parte del Presidente FCI Di Rocco per quanto riguarda la situazione del ciclismo nazionale.

Date le disposizioni statali relative al contenimento del covid-19, i posti all'interno della Sala Consiliare sono molto limitati e quindi non sarà possibile assistere all'evento di persona. Per questo, verrà fatta una diretta streaming sulla pagina Facebook Versilia Football Planet all'interno dell'orario in cui si svolgerà la premiazione (18.00-19.30).

