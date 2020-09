Canottieri e Canoa uniscono le forze, la fusione delle due società

Insieme per un futuro vincente: questo lo slogan che ha contraddistinto la serata organizzata dalla Canottieri San Miniato per sancire pubblicamente la fusione con la società Canoa San Miniato.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Simone Giglioli, l’Assessore allo Sport Loredano Arzilli, il presidente del CONI regionale Salvatore Sanzo, il Consigliere Regionale Andrea Pieroni, il Consigliere Federale Canottaggio Antonio Giuntini, il Presidente Regionale Canottaggio Edoardo Nicoletti, l’olimpionico Matteo Stefanini e ovviamente i presidenti Enzo Ademollo canottaggio e Alessio Simonetti canoa.

Era presente anche David Spalletti in qualità di presidente della Consulta dello Sport del Comune di San Miniato.

Ha preso la parola Enzo Ademollo il quale ha illustrato il percorso storico delle due società che dopo 25 anni di convivenza nel Lago di Roffia hanno deciso di unirsi in una unica società, questa scelta dettata anche dalla necessità di presentarsi uniti in vista del rilascio della concessione da parte della regione, ma anche per avere più forza organizzativa per le attività di gestione, e sviluppo non solo agonistico ma anche sociale inclusivo. Anche il Presidente della Canoa Simonetti ha sottolineato l'importanza di questa scelta che vedrà le società più forti e magari con costi di gestione minori.

Alla cerimonia hanno preso parte una sessantina di soci delle 2 società, e vi era anche una delegazione di soci della Canottieri Limite in segno di vicinanza e collaborazione con la Canottieri San Miniato.

Negli interventi sia del Sindaco e di tutti gli altri convenuti hanno espresso un giudizio positivo di questa scelta, sottolineando che proprio questo momento storico deve spingere tutti ad una maggiore consapevolezza che occorre coesione e collaborazione per superare questo difficile momento.

Alla fine della cerimonia il presidente Ademollo ha chiesto un minuto di silenzio per ricordare Franca Marrucci, mancata improvvisamente circa un mese fa, Franca socia della canottieri e responsabile della attività dei ragazzi disabili che fanno parte del gruppo Special Olympic e anche stato deciso da parte del consiglio di indire un memorial intestato a Franca che si terra nel maggio 2021.

È arrivata purtroppo la notizia da parte della Federazione Canottaggio che è stata annullato il campionato europeo che si doveva tenere a Belgrado, della squadra azzurra faceva parte anche Chiara Benvenuti della Canottieri San Miniato che vogava sull’otto femminile. Lei imperturbabile ha detto: “Mi alleno per il prossimo anno! Non voglio mollare adesso - passerà questo momento.”

Fonte: Canottieri San Miniato ASD