La delegazione di Forza Italia Firenze sulla tomba della Fallaci: "Grazie Oriana"

Oggi, nell'anniversario della sua scomparsa, una delegazione di Forza Italia Firenze, guidata da Jacopo Cellai, ha omaggiato Oriana Fallaci che riposa al Cimitero degli Allori. “È nostro dovere essere qui oggi per ricordare una grande fiorentina come la nostra Oriana, che per anni si è cercato di rimuovere o cancellare” sottolineano gli Azzurri. “Le sue intuizioni sull’islam e sul terrorismo, che le sono costate l'odio pervicace di molti anche ad oltre un decennio dalla morte, sono ancora illuminanti nella loro drammatica attualità. Grazie Oriana”.

Fonte: Forza Italia Firenze