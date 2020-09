Via Quaglierini, riapre la carreggiata nord. Presto a regime lo svincolo della Fi-Pi-Li

A seguito del completamento dei lavori di ripristino della sede stradale e delle opere idrauliche danneggiate dalla frana di via Quaglierini, a Livorno, la carreggiata nord all'altrezza dello svincolo Livorno Centro della Fi-Pi-Li è stata consegnata alla Città metropolitana di Firenze che gestisce la strada a grande capacità.

La Città Metropolitana, oltre a riaprire al traffico la carreggiata nord, sta già operando per ripristinare la pavimentazione stradale della carreggiata sud in direzione Firenze, deformata a causa delle sollecitazioni eccessive dovute all'utilizzo nel doppio senso di marcia per ovviare alla chiusura dell’altra carreggiata. Le lavorazioni di ripristino della pavimentazione saranno completate entro la fine della settimana e, pertanto, la circolazione stradale potrà a breve riprendere a pieno regime su quattro corsie.

Fonte: Regione Toscana