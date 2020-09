Comitato Oriana Fallaci: leggere Insciallah in un luogo intitolato alla giornalista

Nell'ambito della 14^ edizione della Giornata in ricordo di Oriana Fallaci, ieri, martedì 15 settembre 2020, si sono svolte a Castelfiorentino, le annuali letture fallaciane che quest'anno hanno riguardato il libro Insciallah nel trentennale della sua prima edizione.

L'iniziativa, molto partecipata, si è conclusa con un dibattito moderato da Marco Cordone (fondatore e Presidente del Comitato), che ha rilanciato alcune proposte già fatte alcuni anni fa e che il Comitato porta nuovamente all'attenzione dell'opinione pubblica e del mondo istituzionale preposto. Le proposte fatte da Cordone per il Comitato sono le seguenti:

1) che in tutti e 273 Comuni toscani, ci sia un luogo pubblico(una via, una piazza, una sala di lettura, una sala stampa, una scuola etc.), intitolato a Oriana Fallaci;

2) nelle scuole medie inferiori e superiori, si leggano i libri della grande "Atea Cristiana", utilissimi oggi come non mai alla formazione culturale dei nostri giovani.

Fonte: Comitato Oriana Fallaci