Costituito il Gruppo Coordinamento Cascine per promuovere le attività del parco

Si è costituito ufficialmente martedì 15 settembre 2020 il Gruppo Coordinamento Cascine: ne fanno parte associazioni e istituzioni che operano all’interno del parco fiorentino. L’obiettivo del nuovo organismo è coordinare le iniziative in cantiere, promuovere manifestazioni, progetti e interventi che riguardano il polmone verde della città.

Del Gruppo Coordinamento Cascine fanno parte:

Marco Ceccantini (Uisp Firenze) che ne è anche il portavoce, Yuna Kedeshizade (Le Pavoniere srl), Isabella Valoriani (Fabbrica Europa), Rita Campinoti (Compagnia Virgilio Sieni), Massimo Primerano (Scuola Calcio Club Sportivo Firenze), Francesco Ferrino (Scuola Di Agraria), Enrico Lascialfari (Club Sportivo Firenze), Enrico Del Bianco (Tiro a Segno Firenze), Marco Panzera (Hyppo Bingo) e Giovanbattista Perricone (Palazzina del Quercione), Debora Bolognesi (Roller Club Firenze).

La collaborazione tra i soggetti che operano a vario titolo all’interno delle Cascine, rappresenta elemento indispensabile per creare nuove occasioni e migliorare la fruibilità del parco; le azioni avranno come interlocutore principale il Comune di Firenze, così da poter attuare idee e proposte in completa sinergia.

In occasione dell’insediamento si è svolto alle Pavoniere un primo incontro con la vice sindaca Cristina Giachi e sono state anticipate richieste e iniziative da sottoporre all’attenzione dell’amministrazione locale.

Mensilmente il Gruppo si ritroverà per relazionarsi con Palazzo Vecchio, nell’ottica di fare rete e favorendo così la condivisione di buone pratiche e progetti di ampio respiro da mettere in atto, anche per contrastare le attività illecite che spesso trovano proprio all’interno del parco terreno fertile.

Fonte: Ufficio Stampa