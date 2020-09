Dipendenti in nero in un bar, oltre 12mila euro di multa al titolare

Il Comando dei carabinieri di Pistoia, unitamente al nucleo carabinieri dell'ispettorato per il lavoro di Pistoia, ha condotto delle ispezioni a Montecatini nei confronti di alcuni bar-ristoranti. I militari hanno elevato nei confronti del titolare di uno dei bar controllati, 12.800 euro di sanzioni amministrative e adottato il provvedimento di sospensione dell’attività in quanto venivano impiegati il 37% dei dipendenti in “nero“.

Il titolare del bar era già noto alle forze dell'ordine, un cittadino albanese 43enne residente a Montecatini.