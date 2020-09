Elezioni comunali Cascina, Dario Rollo: il programma dei miei primi 100 giorni

Ulteriore abbassamento della pressione fiscale, sostegno alle imprese, bando per il contributo per gli affitti commerciali, rimborso per le spese per i campi solari dei bambini.

Dario Rollo, sindaco facente funzioni, candidato sindaco con la Lista per Cascina Valori e Impegno Civico Dario Rollo Sindaco per le amministrative del 20 e 21 settembre 2020, presenta le azioni concrete che metterà subito in atto nei suoi primi 100 giorni alla guida del Comune di Cascina.

Illustra Dario Rollo, dal 2016 anche con delega al bilancio, “Per Cascina 2020 – 2025 il nostro primo atto concreto sarà l’approvazione del bilancio di previsione, che dovrà essere modificato anche sulla base dell’attuale situazione post Covid, e che contiene un ulteriore abbassamento delle tasse, peraltro già ridotte dal 2016.

Nello specifico con la mia squadra di Governo ridurremo ancora l’aliquota Imu relativa a seconde case, terreni, esercizi commerciali”.

Inoltre avvieremo subito l’iter per individuare forme concrete di sostegno alle imprese di concerto con le associazioni di categoria.

Per quanto concerne le attività, spiega Dario Rollo. “Dopo gli interventi varati nell’emergenza economica con la pandemia, culminati con la manovra ad hoc da tre milioni per famiglie e imprese, nei primi 100 giorni procederemo subito con il bando con i contributi per il rimborso parziale degli affitti alle attività commerciali e artigianali e alle associazioni che hanno subito la chiusura durante l’emergenza Covid. Per tutte le attività, poi, per una nuova ripresa, per un rilancio

economico sono previsti anche agevolazioni e sgravi fiscali, dando seguito ai provvedimenti già adottati con le ultime manovre.

Per quanto riguarda le famiglie, conclude Dario Rollo “Oltre agli aiuti nella fase della pandemia, 430mila euro per i buoni spesa erogati in più tranche non solo con le risorse dello Stato, ma anche con le nostre risorse e grazie ai privati, più i contributi per gli affitti anch’essi erogati durante l’emergenza, non mancheranno mai le azioni concrete di sostegno alle famiglie.

Subito nei miei primi 100 giorni rimborseremo parzialmente con bando le spese sostenute da parte di tutte le famiglie per i nostri figli per i campi solari estivi”.

Sottolinea Dario Rollo “Nessuno è mai rimasto indietro. Con la mia squadra di governo nessuno rimarrà mai indietro”.

Fonte: Lista Civica per Cascina