Festa delle Regioni, street food per tre giorni a Montelupo

Un altro fine settimana di eventi a Montelupo Fiorentino. Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre torna "La Festa delle Regioni – Street Food", iniziativa promossa dal Centro Commerciale Naturale "Il Borgo degli Arlecchini".

In Piazza dell’Unione Europea di Montelupo sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica di strada italiana ed estera, preparate sul momento da coloratissimi camioncini, vere e proprie cucine itineranti.

Venerdì 18 dalle 18.00 alle 24.00: street food e intrattenimento con artisti di strada

Sabato 19 dalla mattina street food, dalle 18.00 alle 24.00: intrattenimento con artisti di strada

DOMENICA 20 Settembre dalle 11:00 alle 24:00: street food intrattenimento con artisti di strada.

In concomitanza con la manifestazione si terrà l'iniziativa della Regione Toscana MOVIDA SI..CURA la campagna di prevenzione, promossa dall'assessorato regionale al diritto alla salute, nei luoghi di vita notturna, frequentati dai ragazzi. L'iniziativa anti Covid prevede test sierologici per tutti i giovani maggiorenni che ne faranno richiesta su base volontaria.

Per consentire lo svolgimento della Festa delle Regioni – Street Food è stato necessario spostare esclusivamente per questo sabato il banchi del mercato settimanale.

La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale di concerto con le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Anva e con la "Commissione Mercato".

Gli ambulanti sono stati interpellati per scegliere quale fra tre opzioni preferissero e l'amministrazione ha cercato di andare incontro alle loro richieste.

Il nuovo assetto implica alcuni cambiamenti alla viabilità.

- È chiusa al transito via Asia

- È chiuso al transito parte di viale Cento Fiori, cioè la corsia direzione Ginestra, nel tratto compreso tra la rotonda di via Caverni e l'intersezione con via Europa

- Viale Cento Fiori in direzione Montelupo rimane aperto al transito

- Chiusa infine al transito via Rovai nel tratto compreso tra la casa del popolo e la pizzeria Il Pianeta.

- Rimane aperto il parcheggio sotterraneo di piazza dell'Unione Europea

«Capisco che ci possano essere difficoltà e malumori in alcuni ambulanti, tuttavia si tratta di un unico sabato in cui chiediamo loro questo spostamento; e ci siamo impegnati a trovare la soluzione che arrecasse meno disagio. In un momento così complesso per il commercio come quello che stiamo attraversando ci pare indispensabile sostenere le attività il più possibile. La “Festa delle regioni” ha dimostrato in passato una grande attrattività e capacità di coinvolgere un pubblico vario. Ho molto apprezzato la disponibilità a collaborare delle associazioni di categoria e anche della commissione mercato che hanno ben compreso la necessità di far convivere interessi diversi. Spero che la città apprezzi la manifestazione e l'invito è anche quello ad aderire numerosi alla campagna MOVIDA SI...CURA, promossa dalla Regione Toscana», afferma il primo cittadino di Montelupo Paolo Masetti.

