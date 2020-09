Fratelli d'Italia incontra i Canottieri di Limite sull'Arno

Domani 17 settembre, si terrà presso la “Canottieri” di Limite sull’Arno, l’incontro tra la delegazione di quest’ultima e la squadra di Fratelli d’Italia candidata alle regionali per il collegio empolese.

Ospite saranno il Senatore Achille Totaro, notoriamente noto per la vicinanza alla cittadinanza del territorio dell’Empolese- Valdelsa, che visiterà una delle realtà di maggior pregio del circondario (nonché italiana vista la secolare storia della società datata 1861) e i canditati Mario Di Rienzo (Montelupo F.no), Vittorio Picchianti (Fucecchio), Peccianti Francesca (Empoli) e Masini Lucia (Certaldo). Ad accompagnare la nutrita schiera, i tre consiglieri comunali di Capraia e Limite Viva (triade di Fratelli d’Italia) , Nicolò Tani, Manuel Razzuoli ed Emanuel Di Mauro.

L’incontro avrà come scopo quello non solo di visita ad una tangibile e consolidata realtà del territorio, ma come avvenuto durante le comunali dell’anno precedente, di cogliere eventuali spunti di riflessione e criticità da poter presentare al banco della regione. Noi di FDI crediamo che le radici siano la parte più importante in una società, perché come per una pianta sana, solo curando il sottosuolo (curale) si avrà una rigogliosa chioma di trasparenza e conoscenza.

Emanuel Di Mauro

Portavoce FDI e consigliere comunale