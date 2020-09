Imbarcazione a vela si incaglia nei pressi dell’isolotto di Cerboli, salvate due persone presenti a bordo

Stamani intorno alle ore 04, perveniva alla sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino una richiesta urgente di soccorso. L’allarme era stato lanciato da due diportisti,che con la loro imbarcazione a vela di 21 metri di bandiera inglese, avevano impattato la scogliera esterna dell’isolotto di Cerboli, sito nel Comune di Rio, rimanendo incagliati.

Immediato l’intervento della Guardia Costiera che inviava sul posto la motovedetta CP 2108 e un’unità degli ormeggiatori del Porto di Piombino. Giunti sul posto, i militari della Guardia Costiera provvedevano a mettere in salvo i due diportisti, risultati in buone condizioni di salute, mentre l’imbarcazione veniva disincagliata e trainata dagli ormeggiatori presso il porto di Scarlino.

La prontezza e l’efficienza della macchina dei soccorsi ha permesso di salvare le due persone in pericolo di vita e la stessa imbarcazione scongiurando così ulteriori conseguenze negative per l’ambiente marino. Sono in corso le indagini di rito da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino per accertare le cause e la dinamica dell’incidente

Fonte: Ufficio Stampa