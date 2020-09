Immigrazione. Torselli (capolista FdI): flash mob contro l'arrivo dei richiedenti asilo

Francesco Torselli, capolista di Fratelli d'Italia a Firenze per il Consiglio Regionale, questa mattina ha partecipato a un flash mob di protesta al nuovo bando della Prefettura (che scadrà il prossimo 20 settembre) contro l'arrivo di nuovi richiedenti asilo a Firenze: "La politica dei porti aperti, per mano del Governo Conte, assieme alla scellerata politica assistenzialistica della Regione Toscana, costituiscono un connubio terribilmente dannoso. In attesa di andare al Governo nazionale, dirotteremo i 4milioni di euro destinati all'accoglienza degli immigrati, all'acquisto di dentiere e occhiali per i nostri anziani. Millequattrocento persone sono un’enormità per Firenze: alcune di queste ci sono già mentre altre arriveranno. Per questo gli sbarchi devono essere subito fermati. Il governo guidato da colui che si definisce avvocato del popolo italiano avrebbe dovuto fermare gli sbarchi e aiutare gli albergatori italiani e le persone in difficoltà”.

“Dall'inizio dell'anno oltre 21mila extracomunitari sono sbarcati sulle nostre coste. Perché il Governo giallo-rosso non ferma questa assurdità? Noi di Fratelli d’Italia chiediamo da sempre di fermare gli sbarchi. Oggi, in piena crisi economica post-Covid, la nostra proposta è ancora più ragionevole. Le priorità di chi governa il Paese e la nostra Regione devono essere altre: stop ai contributi a pioggia per l’accoglienza, sì a un sostegno concreto e alla defiscalizzazione per le nostre imprese”.

Fonte: Ufficio Stampa