Incidente stradale tra due auto a Foiano della Chiana, in via di Arezzo oggi, 16 settembre. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Arezzo. Sono 4 i feriti presi in carico dal personale sanitario del 118, intervenuto anche con l'elisoccorso Pegaso. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto anche i Carabinieri.