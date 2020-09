Mercafir, visita di Jacopo Cellai (FI): “La riqualificazione non può più aspettare”

“Nardella aveva promesso di intervenire sulla Mercafir a prescindere dalla realizzazione dello stadio. Ancora oggi però mancano passi avanti concreti verso la riqualificazione, di cui oramai si parla da tempo immemore senza niente di tangibile” sottolinea Jacopo Cellai, Capogruppo di Forza Italia in Comune e candidato di Forza Italia alla Regione, che stamani, accompagnato da Pino D’Aliesio, responsabile dipartimento imprese e partite IVA, ha fatto visita all’area Mercafir dove si è confrontato con gli operatori. “Nonostante anni di balletti, di progetti annunciati e abortiti, la Mercafir rimane una forza produttiva incredibile, un'eccellenza della nostra città, che ha lavorato anche durante i mesi difficili della pandemia. Gli operatori però adesso non possono più farcela senza un impegno serio da parte del Comune che troppo spesso gli ha lasciati soli. Pretendiamo da Nardella – conclude – delle date certe adesso per l'avvio dei lavori di riqualificazione che non possono aspettare oltre”.

Fonte: Ufficio Stampa