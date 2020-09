Minaccia di gettarsi dal ponte, salvata dai carabinieri

Una ragazza 29enne stava per gettarsi da un ponte, ma i carabinieri di Vernio l’hanno afferrata appena in tempo e l’hanno portata in salvo.

E' successo intorno alle 12:30 di oggi, 16 settembre, sul ponte Mulino di Pispola a Cantagallo. Alla centrale operativa di Prato un cittadino aveva segnalato una ragazza che aveva scavalcato la recinzione del ponte sporgendosi pericolosamente e manifestando chiari intenti suicidi.

Tempestivo e provvidenziale l’intervento da parte dei Carabinieri della Stazione di Vernio che sono immediatamente arrivati sul posto. I militari, con una manovra repentina e approfittando di un momento di distrazione della ragazza, hanno cercato di convincerla a desistere dall’intento suicida.

Un militare l’ha subito afferrata dalle braccia mentre il collega, dopo aver scavalcato la recinzione, le si poneva davanti a sostegno e protezione. Dopo una lunga opera di convincimento la ragazza ha desistito dal proprio intento ed è stata messa in salvo. Un’autoambulanza l’ha trasportata presso l’ospedale di Prato per essere visitata. Per fortuna il provvidenziale intervento dei militari ha evitato il peggio.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)