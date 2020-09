Palazzo Malaspina diventa sede temporanea di seggio elettorale

Il Comune di Barberino Tavarnelle, avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte della Prefettura di Firenze, ha provveduto a spostare la sede del seggio elettorale di San Donato in Poggio, dalla scuola primaria Giuseppe Mazzini, situata in via Senese, a Palazzo Malaspina, nella piazza centrale del borgo (piazza Malaspina). Nell’attività di ricerca, volta all’utilizzo di sedi alternative ai plessi scolastici da adibire a seggi, l’amministrazione comunale ha individuato l’edificio espositivo di San Donato per l’ampiezza e l’articolazione dei suoi spazi che consentono l’adeguamento alle misure di prevenzione antiCovid.

“Il palazzo si è rivelato consono al trasferimento del seggio elettorale - spiega l’assessore alle Politiche educative – poiché è dotato di ambienti in cui è possibile rispettare i parametri di distanziamento previsti dal Ministero per lo svolgimento dei lavori del seggio elettorale. Un’operazione importante che permetterà di non interrompere l’attività scolastica della scuola primaria Mazzini che potrà restare regolarmente aperta nei giorni delle consultazioni elettorali e referendarie”. Altra sede alternativa, già adottata in precedenza, è la struttura comunale Don Cuba gestita dalla Pro Loco di Sambuca Val di Pesa.

Resteranno invece chiuse, in quanto sedi di seggi elettorali, la scuola secondaria di primo grado “Il Passignano” di Tavarnelle, la scuola primaria “Edmondo De Amicis” di Tavarnelle, la scuola primaria “Andrea Da Barberino” di Barberino, la scuola dell’infanzia “La Casa nel Bosco” di Vico d’Elsa. Le lezioni saranno sospese nei giorni lunedì 21 e martedì 22 settembre, in occasione del Referendum Costituzionale e delle Elezioni Regionali, e riprenderanno mercoledì 23 settembre. Negli altri plessi le lezioni si svolgeranno in modo regolare.

Fonte: Ufficio Stampa