Si presenta la stagione del Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Sono stati mesi complicati anche per il Teatro del Popolo di Castelfiorentino che tuttavia ha compiuto ogni sforzo per mantenersi vicino al proprio affezionato pubblico nonostante le difficoltà prodotte dall'emergenza sanitaria.

Dopo gli apprezzati spettacoli estivi all'aperto, l'attenzione è concentrata sulla ripresa della stagione teatrale che per quanto condizionata dal necessario rispetto di tutte le normative anti Covid, prenderà il via nelle prossime settimane.

"Sarà una stagione diversa, ma non per questo in tono minore- ribadisce il presidente della Fondazione Teatro del Popolo, Maria Cristina Giglioli- in questi mesi abbiamo lavorato con impegno e dedizione per allestire una stagione che fosse all'altezza della nostra tradizione, sostenuti dal calore e dall'incoraggiamento del pubblico".

Giovedì 24 settembre alle ore 21,30 , dopo averlo fatto poco prima nel corso di una conferenza stampa, la stagione verrà presentata al pubblico.

Per poter partecipare all'evento di presentazione della nuova stagione, è necessario prenotarsi. A partire da sabato 19 settembre la biglietteria sarà aperta per effettuare le prenotazioni per la serata di giovedì 24.

Nel corso dell'iniziativa di giovedì 24 verrà reso noto il cartellone della stagione e con esso tutte le modalità che occorrerà seguire per andare a teatro e le novità introdotte per l'acquisto dei biglietti.

Il Teatro del Popolo di Castelfiorentino è pronto, con rinnovato entusiasmo, ad accogliere il pubblico per una stagione da vivere con passione e impegno per tenere fede alle tante attese.

Per Info:

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Piazza Gramsci,80

tel. 0571 633482;

email: info@teatrocastelfiorentino.it

sito web: www.teatrocastelfiorentino.it

