Signa, 4 rivelatori per il conteggio dei veicoli in transito

Nei giorni scorsi sono stati installati sul territorio 4 rilevatori provvisori per il conteggio dei veicoli in transito.

A seguito dell’avvio dello studio relativo all’intervento per il nuovo Ponte sull’Arno e i relativi collegamenti viari tra lo svincolo SGC FI-PI-LI di Lastra a Signa e Signa, la cooperativa TAGES ha installato i dispositivi di monitoraggio del traffico su quattro punti strategici della viabilità comunale, ossia v.le Arte della Paglia; via dei Colli; via Arte della Paglia (nuova viabilità); via Pistoiese.

I pali individuati per il sostegno degli strumenti hanno un impatto visivo limitato (altezza 110 cm, larghezza 19 cm, profondità 10 cm) e nessuna interferenza con il traffico veicolare e/o con l’ambiente circostante, ma consento agli addetti di controllare l’andamento viario comunale.

Il periodo di monitoraggio del traffico è compreso fra il 17 e il 24 settembre prossimi.

Fonte: Comune di Signa