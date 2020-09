Aeroporto, Galletti e Lauricella: "Lega e Italia Viva stanno massacrando lo scalo di Pisa"

“Lo sviluppo parallelo degli aeroporti fiorentini è una bugia. Mentre Firenze continua a crescere, pur senza la nuova pista, Pisa continua a perdere quote di mercato. Nei mesi prima del lockdown 3 compagnie aeree hanno abbandonato lo scalo e ora se ne sono aggiunte altre 5. Come se non bastasse Alitalia ha deciso di trasferire su Firenze i voli diretti a Roma Fiumicino, mettendosi così in un’assurda e perdente competizione con i treni ad alta velocità. Tutto questo nel silenzio complice della Regione Toscana, ma soprattutto nell’impotenza del sindaco leghista di Pisa, Michele Conti, che, dopo aver promesso di riportare Alitalia al Galilei, ha sollevato bandiera bianca. È evidente che anche lui ha preferito piegarsi al diktat salviniano del ‘Prima Firenze’, proprio ha fatto la candidata Susanna Ceccardi”.

Così Irene Galletti, candidata alla presidenza della Toscana per il Movimento 5 Stelle, oggi a Pisa per una serie di incontri con associazioni e cittadini insieme al capolista della circoscrizione, Luca Lauricella.

“Mentre Pisa è in caduta libera, con Ryanair che tra 20 giorni ridurrà del 20% la sua presenza sul Galilei – aggiungono Galletti e Lauricella -, la politica continua a parlare solo ed esclusivamente della nuova pista di Firenze. È ora di cambiare passo e di smetterla di penalizzare il territorio costiero: bisogna investire subito le risorse promesse sul nuovo terminal di Pisa e avviare i lavori per la realizzazione di un collegamento rapido tra l’aeroporto e il centro di Firenze. Non solo. Occorre potenziare la linea del treno ad alta velocità anche verso sud, per migliorare i collegamenti tra Livorno, Pisa e Firenze e orientare i flussi turistici, proveniente sia via aerea che via nave, lungo questo triangolo. Questo è il solo modo per distribuire visitatori e ricchezza su tutta la nostra regione”.

Fonte: Ufficio Stampa - Irene Galletti