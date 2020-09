Barzanti (Pci) in videocoferenza con Piombino: "Il piano industriale della Jsw Steel Italy una farsa elettorale"

“Siamo convinti che preservare la Costituzione sia di fondamentale importanza. Agli indecisi, a chi ancora non sa se andrà a votare o meno, chiediamo di andare alle urne e di votare No al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari e di dare la preferenza al Pci, dato che il ricostituito Partito comunista italiano si batte per un grande fronte della sinistra di classe che ha come scopo quello di far rinascere un partito di massa capace di tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici”.

Lo ha detto il candidato a presidente della regione Toscana del Pci, Marco Barzanti, nel corso di una videoconferenza svolta con gli iscritti al partito di Piombino, città in cui, nelle scorse ore, è stato presentato il piano industriale per il rilancio della Jsw Steel Italy, le storiche Acciaierie piombinesi.

“E' stata una farsa. A Piombino non è stato presentato nessun piano di rilancio, ma si è svolto un evento di mera natura propagandistica”, ha detto Barzanti. “La netta sensazione è che si sia voluto anticipare la firma per fini elettorali, senza che l’azienda, il governo e la regione Toscana fossero minimamente preparati. Ma i piombinesi non vivono sulla Luna. Si sono perfettamente resi conto della messa in scena”.

“Piombino è una città in crisi”, ha concluso il candidato del Partito comunista italiano. “Servono investimenti, serve una riconversione dell'area industriale e dell'indotto delle Acciaierie, altro che discorsi. Il Pd che è al governo della regione e il centrodestra che amministra la città fanno solo tanti discorsi e propaganda. Piombinesi, mandate a casa che vorrebbe prendervi in giro!”.

Fonte: PCI Toscana