Elezioni: il Comune di Quarrata garantisce il trasporto al seggio per persone con difficoltà motorie

Anche per questa tornata elettorale il Comune di Quarrata ha attivato il servizio di trasporto per il seggio elettorale rivolto a tutte quelle persone che hanno difficoltà a raggiungerlo in autonomia in quanto non deambulanti o con rilevanti difficoltà motorie.

Il servizio, gratuito per il cittadino, è promosso dal Comune di Quarrata, come misura di promozione del diritto/dovere di voto.

Effettuato dalla Misericordia di Quarrata su incarico del Comune, sarà attivo sia domenica 20 che lunedì 21 nelle seguenti fasce orarie: domenica dalle ore 14 alle ore 19 e lunedì dalle 9 alle 12.

Per usufruire del trasporto è necessario effettuare la prenotazione con congruo anticipo telefonando all'ufficio elettorale del Comune al numero 0573 771207.

Ulteriori informazioni sui servizi attivati per le elezioni del 20 e 21 settembre sono disponibili sul sito istituzionale del Comune in home page: https://bit.ly/2FuzEFn

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa