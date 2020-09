Il centrosinistra chiude la campagna elettorale a Cascina con Letta, Veltroni e Ascani

A due giorni dal voto arrivano altri big nazionali a sostenere la candidatura a sindaco di Michelangelo Betti. La chiusura della campagna elettorale del centrosinistra vedrà protagonista a Cascina l’ex presidente del consiglio Enrico Letta, che sarà presente al Circolo Arci di Zambra Venerdì 18 alle 17.00. Gli eventi si sposteranno poi su Corso Matteotti a Cascina, dove interverranno alle ore 21.15 a supporto di Betti sia Walter Veltroni che Anna Ascani.

Per Michelangelo Betti “Due eventi che chiudono una campagna elettorale intensa, fatta di incontri sul territorio e di dibattiti su temi centrali per la cittadinanza cascinese. Con questa tornata elettorale auspichiamo tutti di poter chiudere un’esperienza di quattro anni in cui l’amministrazione è rimasta immobile, trincerandosi dietro slogan, senza pensare a come far crescere questo Comune. C’è una coalizione ampia e un gruppo di persone che hanno voglia di impegnarsi per il loro territorio. È ora di tornare a far correre il nostro Comune e di farlo insieme”

Michelangelo Betti

(candidato per il centrosinistra alle amministrative 2020)