“Le Passeggiate della Salute” a Firenze, sabato 19 camminata sulla collina di Montici

La collina di Montici, a sud di Firenze, è la quarta destinazione in programma per sabato 19 de “Le Passeggiate della salute” promosse dalla Società della Salute di Firenze in collaborazione con l’Associazione Uisp Comitato Firenze. Il percorso in appuntamento sabato con il Quartiere 3 prevede un dislivello con un tratto impegnativo di circa 8 Km. Da piazza Bartali il percorso sarà viale Giannotti, via di Ripoli, Parco di Villa Rusciano, via Fortini, via Santa Margherita a Montici, via Pian dei Giullari, via della Torre del Gallo, piazza degli Unganelli, via di Giramonte, via San Miniato al Monte, via dei Bastioni, viale Michelangelo, piazza Ferrucci con rientro su Piazza Bartali. Il punto di ritrovo è alle 9.30 davanti al centro commerciale di piazza Bartali.

La prenotazione è obbligatoria e si può fare entro le 12.00 del venerdì precedente l’appuntamento, telefonando allo 055-6583561 oppure 055-6583529 o scrivendo una email a firenze@uisp.it. Ciascun partecipante dovrà avere in dotazione mascherine protettive e gel disinfettante. Ogni iniziativa è gratuita e adatta a tutti e la partecipazione sarà limitata a un massimo di 30 persone, suddivise in due gruppi.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Salute è benessere” di cui è soggetto attuatore anche la Promozione della Salute in ambito fiorentino della Ausl Toscana centro.

Fonte: Ausl Toscana Centro