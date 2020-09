Mallegni (FI): "A Forza Italia l’assessorato allo sviluppo economico"

“A Forza Italia l’assessorato allo sviluppo economico, commercio, turismo e industria”: parte da Orbetello (GR) attraverso un videmessaggio la rivendicazione delle deleghe economiche per gli Azzurri avanzata dal senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale toscano del partito. Oggi Mallegni ha trascorso la giornata percorrendo la Maremma, sempre accompagnato dal senatore Roberto Berardi e dal sindaco di Orbetello Andrea Casamenti. Nel ringraziare la loro amministrazione di centrodestra, Mallegni ha guardato avanti: “Da martedì, con Susanna Ceccardi presidente, ci metteremo al lavoro. Forza Italia risolverà anche il problema della Laguna di Orbetello, superando l’incuria in cui la sinistra l’ha lasciata. La Regione ha fondi già stanziati per 34 milioni, ma manca il progetto, perso in chissà che cassetto. Noi lo porteremo rapidamente avanti per salvare la Laguna e le sue imprese. Da martedì prossimo le cose cambieranno. Ve lo promettiamo. Mi raccomando, andate a votare”, conclude Mallegni nel suo video.