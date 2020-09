Nasce 'Sportello Montagna' di Anci: supporto, info, opportunità di finanziamento

Parte l’attività dello Sportello Montagna, un nuovo servizio di AnciToscana per sostenere e implementare le politiche di sviluppo delle aree montane. Il servizio, frutto di un accordo con la Regione, ha come obiettivo la ricerca e diffusione delle opportunità di finanziamento; il supporto alla progettazione; l’offerta di opportunità di confronto e scambio di buone pratiche; lo sviluppo di una rete per accrescere competenze ed innovazione delle aree montane.

Il primo appuntamento si terrà lunedì 21 settembre con il webinar sui nuovi bandi regionali per l’emergenza post-covid: la Regione infatti ha riprogrammato una dotazione potenziale di 130 milioni di euro di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale a sostegno delle imprese con tre bandi: "Aiuti agli investimenti”, “Microinnovazione digitale” e “Filiera del Turismo”. Il webinar ne illustrerà contenuti e opportunità, con gli interventi del responsabile della Consulta per la montagna di Anci Toscana Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio, e il settore tecnico di riferimento della Regione Toscana. L'orario è dalle 15; qui programma e iscrizioni.

Il nuovo Sportello Montagna offre un servizio di assistenza ai territori con un apposito Help desk per l’accompagnamento alle opportunità di sviluppo. L’attività si svolge attraverso un operatore qualificato, che risponde dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 (055 0106865), o attraverso la mail montagna@ancitoscana.it. Vengono fornite informazioni su bandi,normative, iniziative e finanziamenti.

E’ prevista inoltre una newsletter mensile con tutte le novità e opportunità del settore, oltre a workshop tematici, convegni e seminari.