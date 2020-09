"No ai binari della tramvia": flash mob a Campo di Marte

Stop alla desertificazione di Firenze, salviamo Campo di Marte e Coverciano dai binari della tramvia. Cambiare il progetto si può! I residenti sono scesi in strada per gridare la loro rabbia contro i binari della tramvia a Campo di Marte. Si è trattato del primo flash mob dei cittadini contrari all’abbattimento degli alberi e pronti a difendere i posti auto -dichiara il consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) , sotto il cui impulso è nato un Comitato che ha raccolto già più di mille firme per dire no ai binari su viale dei Mille, Viale Malta e Viale Duse- Nessuno è contrario alla tramvia in se stessa ma diciamo no all’attuale progetto del Comune, un’opera faraonica quantomai inopportuna in un periodo di crisi economica dove le risorse dovrebbero essere utilizzate a sostegno delle attività economiche. Il Campo di Marte dice no ad un progetto di trasformazione soltanto per guadagnare 4-5 minuti nei collegamenti con il centro. Si potrebbero invece utilizzare i binari di superficie della stazione di Campo di Marte evitando una spesa multimilionaria. A questo flash mob ne seguiranno altri oltre ad approfondimenti e confronti con i tecnici comunali”.

Fonte: Ufficio stampa