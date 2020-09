Regionali 2020, Molinari (Lega) in visita a Assoconciatori

Il Presidente dei deputati della Lega On. Avv, Riccardo Molinari nell’ambito del suo tour elettorale in terra Toscana ha voluto prendere contatto con la importante realtà produttiva e umana del comprensorio del cuoio. Una comunità conosciuta e rinomata non solo per la eccellenza dei prodotti esportati in tutto il mondo, ma anche per le capacità dei suoi imprenditori e per l’alta professionalità delle maestranze. Il Presidente Molinari ha voluto essere accompagnato dagli esponenti locali della Lega che ben conoscono le realtà del Comprensorio. La candidata alle elezioni regionali Beatrice Calvetti, anche in qualità di imprenditrice che opera con successo da anni nel comparto della lavorazione della pelle, ha accompagnato Molinari in alcune importanti realtà produttive, soffermandosi in particolare sul comparto chimico.

La delegazione della Lega è stata ricevuta dai vertici dell'Associazione conciatori di S. Croce sull’Arno. L’incontro ha consentito di fare il punto sulla situazione economica, sulle prospettive del settore della pelle e del cuoio ma anche sulle difficoltà quotidiane dettate dalla burocrazia. Una occasione importante per gli imprenditori che hanno avuto modo di far conoscere la loro realtà ad un importante esponente politico nazionale il quale da parte sua ha manifestato piena disponibilità a collaborare con gli operatori del comprensorio del cuoio.

Al termine della intensa giornata l’ On. Molinari si è complimentato con la candidata della Lega Beatrice Calvetti per l’organizzazione dell’evento e per i proficui risultati raggiunti che hanno consentito di approfondire la conoscenza e le problematiche di una realtà produttiva leader nel mondo.

Fonte: Ufficio stampa