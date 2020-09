Regionali, il senatore della Lega Stefano Candiani a Empoli. Si parla anche di sicurezza: "Presidio fisso alla stazione"

Continuano anche nell'Empolese Valdelsa le attività politiche a sostegno della candidatura di Susanna Ceccardi per le prossime Regionali 2020. Questa mattina era presente al mercato settimanale di Empoli il senatore della Lega Stefano Candiani, ex sottosegretario al Ministero degli Interni ricoperto allora dal leader del Carroccio Matteo Salvini, insieme ai militanti locali e ai candidati del Collegio empolese.

Il senatore è stato anche accompagnato per un sopralluogo a Empoli. Particolare attenzione è stata dedicata alla stazione ferroviaria di Empoli e al parco Mariambini, una doppia tappa che è servita per affrontare il tema della sicurezza in due dei luoghi considerati tra i più 'a rischio' dalla sezione locale del Carroccio: "Per quanto riguarda il parco abbiamo verificato anche con il senatore - spiega il capogruppo in consiglio comunale Andrea Picchielli - la presenza di persone poco raccomandabili di cui alcune erano già a bere nel pomeriggio. Anche l'anno scorso avevamo verificato con altri sopralluoghi il degrado del parco. Per quanto riguarda la stazione rinnoviamo la richiesta di un presidio fisso delle forze dell'ordine che scongiuri episodi di criminalità e aggressioni come si sono verificati negli ultimi tempi"

Poi una precisazione sulle telecamere installate recentemente: "Le telecamere sono state messe grazie ai bandi dal Ministero degli Interno quando c'era Salvini. Il Comune è stato bravo a prendere quel finanziamento, ma deve riconoscere l'operato di Salvini quando era Ministro degli Interni. Quel bando sulla videosorveglianza dimostra l'attenzione che ha sempre avuto la Lega per la sicurezza".

Ieri sera la Lega ha incontrato invece gli imprenditori per parlare della Flat Tax e di sviluppo economico, alla presenza sia del senatore Candiani che del senatore Armando Siri.