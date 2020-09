Rubati da un furgone in sosta tabacchi per circa 20mila euro. È accaduto a Firenze, in piazza Rodolico. Il mezzo era parcheggiato e apparterrebbe al proprietario di un bar della zona, che poche ore prima aveva ritirato la merce in un deposito. Sull'accaduto indaga la polizia. Non è escluso che i malviventi stessero pedinando il proprietario del bar per trovare il momento giusto per mettere a segno il colpo.