Scuola, la Lega di Certaldo e Poggibonsi: "Caos mezzi pubblici. Si trovi una soluzione, è inaccettabile"

Come volevasi dimostrare, purtroppo, i dubbi e i timori nutriti nei mesi scorsi si sono tramutati in realtà nelle prime ore del nuovo anno scolastico.

Banchi spesso inesistenti, segnalazioni di materiale di prima necessità assente, trasporto pubblico che è un colabrodo.

Ragazzi costretti in spazi stretti, al limite della sicurezza e della legalità; studenti che cercano, in modo molto maturo, di rispettare le norme e le linee guida di convivenza civile, senza alcun supporto concreto da parte delle istituzioni e degli enti preposti.

"E' inaccettabile - secondo Eliseo Palazzo, consigliere comunale Lega a Certaldo e presidente della Commissione trasporti all'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa - essere arrivati all'inizio del nuovo anno scolastico senza mezzi nuovi e, soprattutto, senza aver potenziato le corse. La Regione sapeva bene, ormai da mesi, a quale difficoltà il mondo della scuola sarebbe andato incontro, ma evidentemente sono stati più importanti l'asfalto elettorale e le inaugurazioni di Giani, piuttosto che trovare soluzioni a una questione non solo annosa, ma di tutta rilevanza considerato anche la presenza del virus. Ci adopreremo - conclude Palazzo - nelle sedi opportune, con ragazzi e genitori, per trovare una soluzione, che possa valere ora così come in futuro".

Di medesimo tenore anche il Consigliere comunale di Poggibonsi Matteo Mengoli: "purtroppo le mancanze del Ministro Azzolina e degli organi regionali della Toscana preposti al settore scuola si sono riversati sulle autonomie locali che, come a Poggibonsi, non sono riuscite a mettere in atto un protocollo valido ma, soprattutto, a mantenere e vigilare sulla sua corretta esecuzione; ne sono una dimostrazione gli autobus mattutini che si recano presso i plessi scolastici delle scuole superiori che non rispettano il paventato 80%, né tantomeno la “soluzione tampone” dell'acquisto di tavolette di legno da far fungere come banchi scolastici, ovviamente a carico delle famiglie", aggiunge poi, sul tema del distanziamento, "appare del tutto insufficiente cercare di tenere un metro di distanza dentro le aule ma fuori no, in questa maniera non si evita il potenziale contagio e si aggrava lo stato psicologico degli alunni, soprattutto dei più piccoli, senza alcuna ragione. Questa situazione è quantomeno imbarazzante e sicuramente sarà nostra premura fare tutto ciò che è nelle nostre facoltà per trovare e proporre soluzioni per aiutare le famiglie e gli operatori della scuola nella gestione di questo difficile momento"."

Matteo Mengoli - Consigliere comunale Lega a Poggibonsi

Eliseo Palazzo - Consigliere comunale Lega a Certaldo e Presidente della Commissione trasporti all'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa