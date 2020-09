Toscana a Sinistra, in Piazza Poggi a Firenze la festa di chiusura della campagna elettorale

Si terrà a Firenze in piazza Poggi, all’ombra della torre di San Niccolò, la festa di chiusura della campagna elettorale di Toscana a Sinistra con Tommaso Fattori presidente. La serata sarà preceduta da un corteo musicale che partirà alle 19,30 da piazza della Passera con i ritmi balcanici e klezmer della street band itinerante La Brasserie. A partire dalle 20,30 si alterneranno in piazza Poggi gli interventi delle candidate e dei candidati della circoscrizione di Firenze e del candidato presidente Tommaso Fattori. Tra gli ospiti che hanno finora confermato la loro presenza ci sono Costanza Margiotta Broglio del Coordinamento Priorità alla Scuola e Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo-Tekoşer, partigiano caduto per la causa curda. Durante la serata si alterneranno sul palco gli interventi musicali di Malibra Trio, Key.Na DJ e La Brasserie. Il punto ristoro per l'intera serata – che si svolgerà nel rispetto delle normative anti-contagio – sarà al Circolo URL di San Niccolò.

Tommaso Fattori

Candidato presidente della Regione per Toscana a Sinistra

Elezioni regionali Toscana 2020





Tutte le notizie di Toscana



<< Indietro