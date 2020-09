Tpl, monitoraggio tra Poggibonsi e Certaldo per monitorare il servizio

“Stiamo monitorando la situazione per portarla gradualmente e in tempi rapidi a pieno regime. Tiemme, che ringraziamo, ha già avviato una rimodulazione del servizio per una ottimale distribuzione dei flussi nei bus e nelle corse in più che sono state appositamente introdotte per rispondere alle nuove esigenze”. Così i sindaci di Poggibonsi e Certaldo in merito alla situazione del trasporto scolastico che da piazza Mazzini porta tanti studenti valdelsani all’IIS Roncalli. Grazie al lavoro promosso nelle settimane scorse e che ha coinvolto tutte le parti in causa, a partire da Tiemme, è stato introdotto un potenziamento delle corse e della flotta mezzi in partenza di piazza Mazzini. In particolare due mezzi in più e quattro corse in più in corrispondenza con l’arrivo del treno e in partenza con due orari differenziati.

Un dimensionamento adeguato ma che si è scontrato in questi primissimi giorni, per motivi legati all’orario di ingresso scolastico, con uno squilibrio nella fruizione delle corse che si genera nella fascia oraria 7,30-7,50. Per risolvere la situazione Tiemme ha già predisposto in accordo con la Provincia l'anticipo di due bus rispetto alla fascia oraria successiva. Fascia in cui i mezzi sono sufficienti ad accogliere tutti gli studenti che, da parte loro, sono chiamati e invitati a distribuirsi su tutti i bus presenti, che hanno tutti la stessa destinazione e sono disponibili.

“C’è stata una costante interlocuzione e la situazione è già in fase di risoluzione con l’anticipo di alcune corse per migliore la distribuzione dei flussi. Una rimodulazione già in parte attuata e che sarà completata in tempi rapidi", dicono i sindaci."Il trasporto scolastico è stato e resta uno dei passaggi più delicati di questa nuova fase – proseguono - Noi continueremo a monitorare per migliorare e superare eventuali difficoltà, sempre attraverso il coinvolgimento di tutte le parti coinvolte”. C’è già un lavoro in corso fra Tiemme, Provincia e Roncalli per gestire la fase dell’uscita in maniera flessibile quando l’orario andrà a regime.

“Richiamiamo – dicono i sindaci - tutti alla responsabilità e al rispetto delle norme di distanziamento sociale e all’uso della mascherina che è assolutamente necessario laddove è più difficile garantire il distanziamento. E’ un appello rivolto a tutti perché tutti, a partire dagli studenti, dobbiamo ricordarci di essere prudenti, rispettosi delle norme e responsabili. Consapevoli che il comportamento di ciascuno di noi è fondamentale per la tutela della nostra salute e della salute pubblica”.

Fonte: Comuni di Poggibonsi e Certaldo