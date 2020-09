Tramvia in San Marco, Cellai (FI): "Ipotesi insensata"

“Il passaggio della tramvia in San Marco non ha senso alcuno e rischia di produrre più danni che benefici. A poca distanza infatti c’è un tratto che termina proprio in piazza dell’Unità. Non solo, il nuovo tratto passerebbe sui viali (in attesa chissà quando della linea verso Campo di Marte) e toglierebbe altre corsie alle auto, causando di fatto altro traffico: vedasi quanto successo a Porta al Prato. Per di più è riprovato che le tramvie funzionano solo e soltanto se c’è continuità nei tratti, non se sono spezzettate, come invece si andrebbe a conclamare” commenta così Jacopo Cellai a margine di un sopralluogo in piazza San Marco accompagnato da Valerio Abbate.

“La costruzione della linea – aggiunge Cellai – comporta inoltre delle ricadute negative sugli abitanti, a cominciare dall’erosione di posti auto. È illogico dire che si vogliono riportare i fiorentini in centro quando si tolgono ancora ulteriori posti auto senza per altro costruire i tanti promessi parcheggi. Siamo ancora una volta di fronte al pervicace odio per l'auto e alla volontà di costringere i fiorentini a prendere la tramvia. Mi impegnerò inoltre – conclude – affinché i soldi che la Regione investe sulla tramvia vengano spesi diversamente, investendoli sul trasporto pubblico e in generale sulla mobilità”.