Addio a Italo Bolano, donò due opere in ceramica a Montemurlo

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, desidera esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa dell'artista Italo Bolano. A Montemurlo sono presenti due opere monumentali in ceramica realizzate dall'artista a fine anni Novanta. Si tratta di “Cattedrali blu” e “L'albero della Libertà”. Le opere, in via cautelativa, sono state temporaneamente rimosse da piazza della Libertà per consentire i lavori di riqualificazione dello spazio, inseriti nel più vasto progetto del nuovo centro cittadino di Montemurlo, come spiega il sindaco Simone Calamai:« Desidero esprimere il mio personale cordoglio e quello dell'amministrazione comunale per la scomparsa di Italo Bolano, un artista di fama internazionale che Montemurlo ha avuto la fortuna di conoscere ed ospitare più volte. A Montemurlo sono presenti alcune opere dell'artista, che temporaneamente sono state rimosse dalla piazza della Libertà dov'erano originariamente collocate. L'intenzione dell'amministrazione comunale è quella di tornare quanto prima a esporre e valorizzare i lavori di Bolano e di trovare loro un' adeguata collocazione, che possa dare a tutti montemurlesi l'opportunità di ammirarle come meritano». In municipio è inoltre presente un quadro a pastello e china su carta dal titolo “Studio per la battaglia di Waterloo”, donato da Bolano al Comune di Montemurlo nel 1999.