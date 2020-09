Alla scoperta di via di Castiglioni con la Pro Loco di Montespertoli

La via di Castiglioni è un itinerario alla scoperta della campagna toscana, per sabato 19 settembre è stata organizzata una passeggiata serale dalla Pro Loco di Montespertoli.

L'appuntamento è alle ore 17 di fronte alla ex scuola elementare in via Montegufoni 25 e prevede un itinerario di 11 km, con punto di arrivo alla Cappellina di Castiglioni. Il ritorno avviene lungo lo stesso percorso dell’andata.

E' necessario avere un abbigliamento comodo e portare acqua.

Sarà offerto ai partecipanti un piccolo spuntino grazie alla collaborazione con Coop Montespertoli e Fratres Montespertoli.

Il costo della passeggiata è di 5 euro per i soci e 10 per i non soci. L'iscrizione è obbligatoria al numero: 3391770715

Fonte: Ufficio Stampa