Approvato il progetto esecutivo per l'estensione della rete di videosorveglianza a Montespertoli

Nel corso dell’ultima seduta della Giunta comunale, l’Amministrazione guidata da Alessio Mugnaini ha approvato il progetto esecutivo per l’estensione della rete di videosorveglianza nel capoluogo di Montespertoli.

L’approvazione del progetto segue l’ottenimento di un finanziamento da parte della Regione Toscana di 25.000 euro e comporta il potenziamento della videosorveglianza in Piazza del Popolo e l’installazione di nuove telecamere in Piazzale Lotti, con affidamento previsto entro la fine del 2020. All'interno del progetto è presente anche l’estensione della rete di videosorveglianza in alcune frazioni del territorio, ma tale intervento richiederà il reperimento di ulteriori risorse nei prossimi anni e non era oggetto del bando regionale.

In particolare, l’investimento prevede l’installazione di sei telecamere (tre in Piazza del Popolo, tre in Piazzale Lotti) e l’acquisto di un nuovo server di registrazione che consentirà la fruibilità delle immagini per sette giorni, per un costo complessivo di 40.000 euro (con partecipazione di 15.000 euro da parte del Comune di Montespertoli).

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è duplice: dall’altro garantire sicurezza ai cittadini e ai beni pubblici, dall’altra agevolare il lavoro della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine nella loro attività, e rientra in una strategia più ampia di miglioramento delle attività di prevenzione e controllo da parte delle istituzioni locali preposte al mantenimento dell’ordine e alla sicurezza pubblica.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa