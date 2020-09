Evaso dal tribunale, Alberti (Lega): "Solidarietà agli agenti coinvolti, taser necessario"

“Tutta la mia solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti coinvolti nell'evasione del detenuto avvenuta ieri al tribunale di Firenze – dice il Consigliere regionale della Lega e candidato alle elezione regionali, Jacopo Alberti – ho visto le immagini dell'aggressione subita dagli agenti e le ferite riportate, e spero possano guarire prima possibile. Ma quello che è accaduto deve far riflettere sia sull'utilizzo del Taser che sul personale della Polizia penitenziaria assegnato a questi trasferimenti. Un soggetto accusato di tentato omicidio, e quindi potenzialmente pericoloso, dovrebbe essere scortato da più agenti, per salvaguardare l'incolumità di questi ultimi. Inoltre, dovrebbe essere permesso l'utilizzo dei taser. Agli agenti della Polizia penitenziaria così come a quelli della municipale non è stato permesso di usufruire della sperimentazione dei taser promossa dalla Lega, e questi sono i risultati”.

“Serve un'inversione di tendenza sul tema della sicurezza, a Firenze come nel resto della Toscana. L'incolumità delle forze dell'ordine e l'adeguatezza delle dotazioni di protezione sono fondamentali per la nostra sicurezza, per dormire tranquilli, passeggiare sereni nei nostri parchi e vivere le città senza aver paura di essere aggrediti o rapinati. Ma anche agli agenti deve essere assicurata la tranquillità sul lavoro, sapere che possono difendersi bene per difenderci meglio. Se i toscani ci daranno fiducia – conclude l'esponente del Carroccio - faremo di tutto per rispondere alle loro esigenze sulla sicurezza”.

Fonte: Jacopo Alberti - Ufficio Stampa