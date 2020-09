Festival 'Io Resisto', iniziativa Arci sui gruppi di estrema destra online

Quest'anno ancora più stretto è il legame tra Arci e Anpi: è infatti un Circolo Arci, quello di S. Maria a Empoli, il luogo in cui si sta svolgendo dallo scorso fine settimana l'XI edizione del Festival resistente”Io Resisto” dell'ANPI Empoli e proprio qui, domenica 20 alle 18,30, l'Arci Empolese Valdelsa porterà un proprio contributo.

“ Partecipare per conoscere. I movimenti di estrema destra:chi sono, come si muovono, che cosa vogliono”, è il titolo dell'iniziativa dell’Arci alla quale parteciperà Giovani Baldini, redattore di Patria Indipendente, che presenterà l'inchiesta sulla “galassia nera” sui social network. Inoltre saranno riportati i dati dell'ultima pubblicazione dell'Osservatorio regionale Nuovi fascismi, di cui fanno parte anche Arci e ANPI Toscana. Questo incontro vuole essere un momento di formazione specifica su un tema che deve preoccupare, non tanto per i movimenti in sé, piccoli e disparati, quanto per le idee coltivate in quegli ambiti che hanno una capacità di penetrazione verso altri soggetti ben più grandi e ben più capaci di incidere sulla società italiana. Anche e soprattutto per questo, il taglio di questi studi parte dall’autorappresentazione che l’estrema destra fa di se stessa. Il risultato è una mappatura più ampia possibile della presenza delle organizzazioni dell’estrema destra su Facebook: 4600 pagine, studiate sia singolarmente che nelle relazioni che stabiliscono le une con le altre. Inoltre questo appuntamento è il primo incontro “formativo” al quale sono invitate tutte le persone, i movimenti e associazioni antifasciste per cercare di ridare vita a una piattaforma antifascista sul territorio, come era stata Unione Antifascista qualche anno fa. Evento su fb:https://www.facebook.com/events/450017519236716

Fonte: Ufficio stampa