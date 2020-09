Firenze, weekend all’insegna dell’artigianato: fino a domenica 20 'ARTour' è in piazza Strozzi

Sabato e domenica appuntamento con “ARTour – Il bello in piazza” la mostra mercato dell’artigianato di eccellenza che CNA Firenze Metropolitana organizza da anni con il Comune di Firenze ed Artex, il Centro dell’Artigianato artistico e tradizionale della Toscana.

È questo il primo appuntamento post Covid-19 e, come di consueto, si svolge in Piazza Strozzi.

Altissima la qualità degli oggetti in mostra e molto vasta la loro varietà: tra gioielli, foulard, bigiotteria, pelletteria, calzature, oggettistica, cappelli, cosmetici, argenteria, ceramica, miniature, abbigliamento ce n’è per tutti i gusti. Tutti rigorosamente Made in Italy.

Sarà possibile ammirare e comprare le creazioni prodotte dai maestri Artigiani e dai giovani designer di ARTour dalle ore 10 alle 20, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre.

Fonte: Ufficio Stampa