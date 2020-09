Gestiva rete di spaccio di eroina in Valdinievole, arrestato 42enne

La polizia, dopo un'attività di indagine preliminare, ha dato esecuzione all’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere nei confronti di un cittadino nigeriano, E.J., di anni 42, domiciliato in Valdinievole, per i reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, alcune settimane fa, alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un uomo di colore che si aggirava con fare sospetto nei pressi di un plesso scolastico di Montecatini Terme.

Immediatamente i poliziotti del commissariato di Montecatini Terme si ponevano sulle tracce dello straniero che veniva individuato e tenuto costantemente sotto osservazione al fine di monitorare i suoi movimenti che da subito apparivano anomali. I servizi di polizia giudiziaria permettevano, infatti, di constatare una fiorente attività di spaccio di eroina che da oltre un anno lo straniero gestiva avendo creato una propria rete di spaccio, calcolata in circa 1200 dosi che cedeva ai suoi “clienti” prevalentemente nelle vicinanze degli edifici scolastici e che non si è interrotta nemmeno durante il periodo di lockdown.

L’esito della laboriosa attività investigativa consentiva alla Polizia di Stato di acquisire indubitabili elementi probatori a carico dell’indagato, nei confronti del quale veniva avanzata la richiesta applicativa di misura detentiva - PM Dr. C. Curreli - ritenuta fondata nel merito dal medesimo GIP – Dr. A. Buzzegoli del Tribunale di Pistoia - che ha originato l’emissione del provvedimento di custodia cautelare.