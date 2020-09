Ilaria Nieri: sicurezza, volontariato e sostenibilità per la Toscana del domani

Volontariato, sostenibilità e sicurezza. Ma anche progresso, ricerca, infrastrutture. Sono molte le parole chiave che accompagnano la candidatura al consiglio regionale da parte di Ilaria Nieri. È nelle file di Orgoglio Toscana, la lista civica a sostegno di Eugenio Giani nella coalizione di centrosinistra alle prossime regionali del 20 e 21 settembre.

Lo stesso Giani che viene da San Miniato Basso proprio come Nieri. Orgogliosamente pinocchina, orgogliosamente volontaria: Nieri ha deciso di imboccare la via di Orgoglio Toscana cercando di portare con sé lo spirito di servizio che l'ha mossa in tutta la sua carriera.

Lavora da libera professionista come ingegnere civile, è dottore di ricerca, lavora con l'Università di Pisa ed è a coordinatore della Consulta territoriale di San Miniato Basso da ormai 5 anni. Con UniPi si occupa di metodi per intercettare plastica, mascherine e guanti nei corsi d'acqua. Inoltre è uno dei volti più conosciuti e apprezzati del volontariato nel comprensorio del Cuoio.

Da anni presta servizio alla Misericordia e alla Protezione Civile di San Miniato Basso e non solo, fa parte di molte associazioni della provincia di Pisa. È anche nella segreteria del Carnevale dei Bambini a San Miniato Basso, dove è stata tra le ideatrici del carro accessibile a tutti.

L'attenzione verso il prossimo è ciò che l'ha spinta a candidarsi con Orgoglio Toscana: "Siamo una lista espressione civile di toscani e toscane, siamo improntati su valori civili. Vogliamo una comunità nuova, sostenibile e in grado di valorizzare la nostra storia per rendere la nostra bella regione più appetibile verso il resto del mondo".

"Eugenio Giani è l'unica persona che è un pozzo di sapienza, è un grande politico e si merita di diventare il governatore della nostra Regione" afferma con risolutezza Nieri, che con la medesima convinzione ha deciso di entrare in Orgoglio Toscana: "Provengo dal volontariato del territorio e so cosa posso dare al territorio. Mi piace mettermi in gioco e voglio rendermi utile per dare una mano".

Per Nieri la sostenibilità è uno dei punti cardine della sua candidatura: "Serve snellire l'iter burocratico della regione. Dobbiamo investire i fondi europei in sicurezza, in infrastrutture e in nuova mobilità, sia essa sostenibile o telematica, per lo sviluppo del comprensorio del cuoio. Penso si debba investire anche in ricerca e nei poli universitari, come quello di Pisa tra Sant'Anna, Cnr e tutte le altre".

In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, Ilaria Nieri ha un occhio di riguardo per la sanità: "L'obiettivo è migliorare la sanità pubblica, il che significa andare a perfezionare gli aspetti territoriali o altri ambiti come l'assistenza agli anziani".

Occhi pure sulla scuola: "Investire sulle strutture scolastiche e andarle a rivedere col modello Montessori è il primo punto. Servirà anche migliorare o creare le infrastrutture di collegamento con e tra i diversi poli".

Un candidato che viene dal territorio e per il territorio. Ilaria Nieri è pronta a mettersi in gioco, a rappresentare San Miniato e la Toscana. Orgogliosamente volontaria, orgogliosamente toscana.