Impone matrimonio combinato della figlia 15enne con un 50enne, allontanato da casa

Un 45enne pakistano, regolare in Italia, è stato allontanato con urgenza da casa a Viareggio per aver spinto la figlia a un matrimonio combinato della figlia 15enne con un connazionale di 50 anni. Le tensioni si erano estese alla moglie e alla figlia di 8 anni. Durante una discussione il pakistano ha impugnato un coltello nei confronti della quindicenne e la madre stessa si è frapposta tra i due venendo ferita a una mano. La ragazza ha chiamato il 113 e parlando in inglese ha invocato soccorso. All'arrivo della polizia di Viareggio, l'appartamento è risultato in disordine, con arredi rotti e le donne di casa in grave stato di agitazione. Dopo gli accertamenti è avvenuto l'allontanamento.