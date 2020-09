La proposta di Europa Verde: "Piantare alberi su tutto il tratto della nuova 429"

Piantare alberi su tutto il tratto della nuova 429 è la proposta di Europa Verde. Ricordiamoci che un solo albero può assorbire ogni anno fino a 20 kg di CO2. Quindi migliaia di nuovi alberi a fianco della nuova 429 possono mitigare l'impatto nocivo dei rumori del traffico e dei "veleni" nell'aria oltre ad offrire una più qualificata ospitalità anche agli animali e proteggere valorizzandole le aree abitate annullando il più possibile i diversi inquinanti.

Ci si lamenta, in generale, che non ci sono spazi adatti al reimpianto, Europa Verde sollecita tutti i comuni a promuovere il catasto del verde urbano supportato da un regolamento e un piano di intervento concreto programmato nel tempo, la normativa c'è, è la legge n. 10 del 2013.

E' indispensabile evitare tagli indiscriminati di alberi in età "matura" perchè le piante più giovani che li dovessero sostituire non permettono che in piccola parte di migliorare nell'immediato la condizione del clima, in generale penalizzando i centri urbani.

Occorre avviare subito nuove politiche in favore del verde e non dimenticare di piantare un albero per ogni bambino nato perchè ad oggi ad esempio nel comune di Empoli è stata elusa la piantumazione di quasi 3000 alberi e così, se pur in forma ridotta, è avvenuto in altri comuni della Valdelsa.

L'importanza degli alberi la dimostra un dato nazionale: in Italia il verde urbano copre meno dell'8% della superfice e di questa esigua percentuale oltre il 90% è ricoperta da alberi, la restante percentuale sono prati.

Europa Verde chiede di intervenire prima possibile, dobbiamo ridurre il calore dei centri abitati in particolare e le "foreste urbane" sono un antidoto decisivo se è vero che entro il 2050 il 70% della popolazione vivrà nei centri abitati anche per questo, nel nostro caso la nuova 429 va circondata da alberi perchè dà proprio l'impressione di essere l'arteria principale di una futura grande unica "città" della Valdelsa.

Damiano Ghiozzi, Francalanci Roberto (Europa Verde)