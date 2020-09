Lavori sulla Fi-Pi-Li nel ramo di Livorno

Per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, dalle ore 24.00 del 18 settembre alle ore 24 del 22 settembre 2020: la chiusura della corsia dal km 80+000 al km 79+500 in direzione Firenze nel ramo di Livorno; la chiusura della corsia di sorpasso in direzione mare al km 78+500; la chiusura della corsia di marcia in direzione Firenze al km 80+350; l'istituzione di deviazione del traffico su carreggiata destra con l'utilizio di punti di scambio al km 80+050 per il flusso veicolare in direzione Firenze, e il rientro in carreggiata al km 79+550 sempre per il flusso veicolare in direzione Firenze.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze