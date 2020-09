Classi-pollaio al liceo XXV Aprile di Pontedera, rischio scongiurato

Matteo Bagnoli, candidato alle elezioni regionali per Fratelli d'Italia, commenta il mancato accorpamento di due classi del Liceo XXV aprile di pontedera.

Nel mese di giugno, avevo denunciato la possibile riduzione delle sezioni delle classi 3’ e 4’ nel Liceo XXV Aprile di Pontedera. Si sarebbero create classi-pollaio di 30 alunni, già inaccettabili in periodi di normalità, figuriamoci in questo delicato periodo post Covid.

Avevamo dunque presentato un’interpellanza firmata da Matteo bagnoli e Franco Valleggi di fratelli d’Italia con cui chiedevamo al Sindaco Franconi - appellandosi all’articolo 117 della Costituzione- di richiedere alla Regione Toscana tutte le risorse necessarie ad evitare l'accorpamento.

Ebbene, siamo felici di dirvi che grazie al nostro intervento il rischio è stato scongiurato! Sull'istruzione non si può tagliare, perché un paese che non cura la cultura è un paese che non ha futuro.

Fonte: Fratelli d'Italia Pontedera