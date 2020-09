Morde i poliziotti e ne colpisce uno con una ginocchiata alla testa: arrestato

Ha tentato di mordere gli agenti che lo avevano fermato per un controllo. Per questo un 27enne di origine marocchine, regolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia la scorsa notte in piazza San Lorenzo a Firenze. L'uomo aveva una dose di cocaina nascosta in una scarpa. Una volta aggrediti gli agenti ha cercato prima di morderli, poi ne ha colpito uno in testa con una ginocchiata. L'agente ha riportato un lieve trauma cranico, curato al pronto soccorso. Le accuse per il 27enne sono resistenza, lesioni, oltraggio a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.