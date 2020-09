Oltre 11mila vinciani al voto domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020

Domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle ore 15 si voterà per eleggere il nuovo presidente e il nuovo Consiglio della Regione Toscana e per il referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari.

A Vinci sono chiamati a esprimere la propria preferenza per il referendum costituzionale 11.065 elettori, di cui 5.327 uomini e 5.738 donne, mentre per le elezioni regionali i votanti sono 11.341 di cui 5.475 maschi e 5.866 femmine. Le sezioni sono 15, invariate rispetto alle precedenti consultazioni elettorali.

Si ricorda che è necessario presentarsi al seggio, dove è previsto il rispetto di tutte le normative anti Covid, muniti di un documento d’identità in corso di validità e della tessera elettorale.

Rinnovo tessera elettorale

Il Comune di Vinci invita i cittadini a verificare il possesso della propria tessera elettorale e che in quest'ultima ci siano gli spazi disponibili per il timbro di sezione. Chi ha smarrito o esaurito gli spazi della tessera necessari per votare, dovrà recarsi all’ufficio elettorale comunale per il ritiro della nuova tessera, munito di un documento di identità. La tessera elettorale può essere ritirata da una persona delegata. Di seguito gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio elettorale del Comune di Vinci per il rilascio della nuova tessera elettorale:

Vinci capoluogo, via R. Fucini, 9

venerdì 18 settembre dalle ore 9 alle ore 18

sabato 19 settembre dalle ore 9 alle ore 18

domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23

lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15

Spicchio Sovigliana, via C. Battisti, 74

venerdì 18 settembre dalle ore 9 alle ore 18

sabato 19 settembre dalle ore 9 alle ore 18

domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23

lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15

Trasporto per persone in difficoltà

Si informa la cittadinanza che è stato organizzato un servizio di trasporto pubblico locale, volto a facilitare il raggiungimento dei seggi elettorali nel giorno della votazione per le persone in difficoltà.

Il servizio è svolto dalla Misericordia di Vinci su prenotazione, telefonando ai seguenti numeri: 057156692 - 3888683905. Per la richiesta del servizio, si invita a contattare la Misericordia di Vinci almeno il giorno prima del voto.

Infine, si informa che il giorno martedì 22 settembre 2020 gli uffici Urp, Protocollo e Servizi demografici della sede distaccata del Comune a Spicchio-Sovigliana resteranno chiusi. Saranno regolarmente aperti, invece, gli uffici Urp e Protocollo della sede di Vinci capoluogo, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.