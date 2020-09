Raccolta porta a porta a Scandicci, incontro in streaming con i cittadini di 5 località

Incontro streaming sul canale Youtube di Alia mercoledì 30.9 alle 18; fino al 29.9 i cittadini possono inviare quesiti a ambiente.verde@comune.scandicci.fi.it , ai quali sarà data risposta nel corso dell'incontro.

E’ fissato per mercoledì 30 settembre 2020 alle 18 l’incontro in streaming con i cittadini e gli operatori economici di San Martino alla Palma, Mosciano, Triozzi, Rinaldi e Casignano sul canale ufficiale Youtube di Alia Servizi Ambientali SpA, per illustrare le modalità del sistema di raccolta rifiuti differenziata porta a porta per organico, imballaggi (in metallo e plastica) e carta e cartone, mentre il rifiuto residuo non differenziabile dovrà essere conferito ai cassonetti stradali, dotati di un meccanismo di apertura tramite chiave elettronica; il vetro, infine, dovrà essere gettato negli appositi contenitori, anche questi collocati su strada. Il nuovo sistema entrerà in funzione da lunedì 16 novembre 2020.

Il nuovo servizio di raccolta rifiuti è stato pensato dal Alia Servizi Ambientali SpA e dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Scandicci, entrambi presenti all’incontro in streaming del 30 settembre prossimo.

La nuova modalità di raccolta rifiuti permetterà di aumentare la percentuale di differenziata e ne migliorerà al tempo stesso la qualità. Nel periodo prima dell’entrata in funzione del nuovo servizio alcuni informatori di Alia - muniti di tesserino di riconoscimento – contatteranno tutte le utenze coinvolte nel progetto, consegnando gratuitamente kit per la raccolta e materiale informativo. Gli informatori non sono autorizzati a chiedere e ricevere denaro, e in nessun caso sarà necessario il loro ingresso all’interno delle abitazioni (qualora non dovessimo trovare persone in casa o presso le attività commerciali, lasceremo un avviso con le indicazioni per il ritiro del materiale).

Come detto, per illustrare finalità e metodologie dello stesso, nel rispetto delle norme in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19 l’incontro dedicato a cittadini ed operatori economici si svolgerà in diretta streaming sul canale Youtube di Alia Servizi Ambientali nella seguente data: mercoledì 30 settembre 2020 ore 18.

Chi desiderasse formulare domande sul nuovo servizio potrà scrivere all’indirizzo ambiente.verde@comune.scandicci.fi.it fino a martedì 29 settembre (può essere utile guardare prima il video tutorial sul portale web www.aliaserviziambientali.it); nel corso della diretta streaming verrà data risposta ai quesiti inviati.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa