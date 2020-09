Regionali, M5S Empoli: "Voto utile subito la fiducia al Movimento"

Strani movimenti si osservano in questa fase pre elettorale, siamo spesso avvicinati da esponenti del PD (spesso conoscenti) che ci spronano al voto utile contro la destra che avanza prepotente in Toscana chiedendoci a viva voce il voto disgiunto.

Non in maniera lineare naturalmente come la migliore tradizione piddina esige: ad esempio sabato scorso a Cascina in occasione della presentazione dei candidati nel collegio della nostra candidata governatrice Irene Galletti, hanno mandato la sardina Sartori con i suoi gregari in maglietta nera con su scritto “vota PD” e che in un suo post ha chiesto poi il nostro voto utile.

Ce lo mandano a dire dai ragazzi e questo ci fa star male ricordandoci di quando la politica giovanile di sinistra mai avrebbe accettato questi compromessi.

Ce lo mandano a dire attraverso conoscenti e conoscenze che fanno appello al nostro senso di responsabilita’ per arginare la destra che avanza(nella politica italiana c'è sempre uno spauracchio da evitare).

Annusano la possibilità di un ballottaggio tra PD e Lega e da alcune proiezioni questo potrebbe anche essere probabile.

ECCO LA NOSTRA POSIZIONE

1) Lo abbiamo detto in mille modi che non facciamo accordi pre elettorali a meno che non ci sia un accordo ben definito sui programmi di legislatura

2) Ci presentiamo da soli consci del risultato elettorale, perché non ci riconosciamo su nessuna delle politiche territoriali delle due formazioni(a dire il vero tra loro molto simili), a partire dalla voce più importante di spesa che è la sanità (ricordiamolo: il 95% del bilancio regionale)

Entrambe le coalizioni propendono ad una Sanità che va verso la privatizzazione dei servizi (vedi la privatizzazione di “Villa Serena" a Montaione e del "Del Campana Guazzesi" a San Miniato) avviata dalla giunta Rossi e vedi il programma della Lega che accentra tutti i maggiori servizi in tre grandi USL con conseguenze gravissime, a nostro avviso, sui cittadini, spingendoli ai servizi forniti dal privato sul modello “lombardo” (le esperienze non servono proprio a niente per gli italiani dalla memoria di un'ameba!)

3) come al solito l’ambiente nei programmi c'è, perché è un trend che “tira i voti” ma noi sappiamo bene che nella realta’ tutte le proposte presentate dal M5S in sede regionale e nelle varie sedi comunali vengono (salvo rari casi) bocciate regolarmente senza se e senza ma.

L'ambiente costa! Specialmente all’inizio delle riconversioni più attente alla salubrita’ dell'aria, dell'acqua e dei suoli e la politica cieca delle amministrazioni succedutesi (sempre piddine) non sà vedere un futuro diverso e possibile dell’agricoltura meno inquinata ed inquinante, del turismo più diffuso sui territori e meno sulle città d’arte, la diffusione dei prodotti a Km 0 ed a altissimo valore qualitativo, il vantaggio sulla salute dello stare in ambiente gradevole anche in città (vedi tagli indiscriminati degli alberi) e del degrado di parchi e giardini.

Basterebbe andare a leggere i programmi elettorali di tutte le compagini per capire che per noi è impossibile qualunque accordo di programma anche dopo-elezioni fatti salvo forse accordi programmatici con i vari partitini e liste civiche che parlano soprattutto di ecologia e ambiente.

Riassumendo per gli elettori: votare e sostenere il candidato Giani del Partito Democratico significa votare la parte più retriva della compagine Piddina, quella renziana del partito d’affari, delle banche, di quella finanza che ci ha spolpato (vedi Benetton e c/co ) della centralizzazione dei servizi, dello svuotamento delle province a vantaggio delle città, del sistema dei lavori pubblici che consente la realizzazione di opere infrastrutturali con progetti fatti trent’anni fa consegnandoci oggi opere già obsolete (vedi SR 429), dell'opera inutile che è l'aereoporto Fiorentino, ecc.

Votare per sostenere la candidata Ceccardi della Lega significa votare una persona calata dall’alto che gia’ una volta ha abbandonato il territorio lasciando l'incarico di Sindaco di Cascina a favore del seggio in Europa. Vi invitiamo a guardare il suo curriculum per vedere chi ci mandiamo in Europa. Con un programma che sembra un capitolato di appalto (ci sono anche i prezzi delle infrastrutture che propongono) peccato che si siano dimenticati che i capitolati si fanno su progetti allo stato esecutivo per essere credibili e corretti! Votare Ceccardi significa votare quella politica che porta avanti un'economia liberista ed ipocrita che permette alle regioni del nord di fare politica di pancia sugli immigrati fatto salvo però di utilizzarli in larga massa, magari sottopagati.

Per cui cari cittadini e cittadine, il Movimento Cinquestelle non ha possibilità di scelta in caso di ballottaggio tra Lega e PD di poter scegliere una compagine da appoggiare in onore ai propri principi ed al proprio programma che la nostra candidata Irene Galletti ed i vari meetup sul territorio hanno faticosamente redatto ascoltando la voce dei territori.

Il voto utile in questo caso è quello di dare da subito la vostra fiducia ed il voto al M5S in modo da avere, chiunque vinca questa sessione elettorale, una distribuzione più equa dei seggi regionali che ci permetta di incidere legislativamente come un ago della bilancia ad impedire una deriva inaccettabile con una garanzia minima di democrazia.

Movimento 5 Stelle Empoli