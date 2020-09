RockUnMonte non si ferma, cena di autofinanziamento al Parco Urbano

L’Associazione Vitamina M, organizzatrice dello storico festival RockUnMonte, organizza una cena di autofinanziamento sabato 26 settembre ore 20.30 al Parco Urbano di Montespertoli. ‘Nonostante la situazione difficile che stiamo vivendo in questi mesi e che ci ha costretto a rimandare al prossimo anno la nona edizione di RockUnMonte, l’Associazione è viva, ha voglia di fare e di stare in mezzo alla gente’ dichiara Filippo Conticelli, presidente dell’Associazione. La cena, a cura dei volontari, ha un menù fisso e sarà organizzata rispettando tutte le norme anti-Covid19. La serata sarà allietata dalle gag del gruppo teatrale ‘La compagnia del lato B’. Per info e prenotazioni chiamare il numero 329 4358190.

Fonte: Ufficio Stampa